(SH) - Am Mittwochmorgen ist es in Colmar-Berg zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Lieferwagen gekommen. Der Fahrer des Lieferwagens hatte gegen 8.30 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang in der Avenue Gordon Smith den herannahenden Güterzug erst zu spät bemerkt. Das Fahrzeug wurde hinten rechts leicht von einem Puffer der Lokomotive erfasst und gegen einen Betonpfosten gedrückt.



Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein geringer Materialschaden. Gegen 9.15 Uhr war der Bahnübergang wieder befahrbar.