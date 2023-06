Von B wie Bartringen bis W wie Weiler-la-Tour: Lesen Sie hier alles über die Wahlresultate in der Region Zentrum.

Gemeindewahlen im Zentrum

In Colmar-Berg, Fels und Fischbach sind die Würfel gefallen

Auch in den Zentrum-Gemeinden gehen nach und nach die ersten Resultate ein. In Fischbach wurde am schnellsten gezählt. Hier gibt es die Resultate im Überblick - der Artikel wird laufend Aktualisiert.

Fels

(dat) - In der Majorzgemeinde Fels wird in den kommenden sechs Jahren wohl weiterhin Natalie Silva regieren. Die amtierende Bürgermeisterin erhielt 442 Stimmen, auf Rang zwei folgt Mirko Martellini (313), der bereits Gemeinderatsmitglied ist, und Myriam Martins Mendes (313).

Natalie Silva erhielt am Sonntag 442 Stimmen und wird damit Meistgewählte. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv

Der aktuelle Schöffe Joël Weis kommt mit 299 Stimmen auf die vierte Position.

Colmar-Berg

(SAM) - Der amtierende Bürgermeister Christian Miny sowie der gesamte Schöffenrat traten bei diesen Wahlen nicht mehr an. Die meisten Stimmen (487) landeten für Gemeinderat Patrick Berens in der Wahlurne, mit 463 Stimmen ist Gemeinderätin Mandy Arendt Zweitgewählte und den dritten Platz machte Daniel Rocha mit 460 Stimmen.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Fernand Diederich wurde mit 435 Stimmen gewählt. Im Gemeindehaus in der Rue de la Poste werden zukünftig neun Räte zusammenkommen.

Fischbach

(dat) - In Fischbach hat der aktuelle Schöffe Lucien Brosius die meisten Stimmen erhalten. 325 Stimmen stehen zu Buche. Der Zweitgewählte ist Pitt Kirtz (321), vor einem aktuellen Gemeinderatsmitglied, Daniel Moura (315).

Auf Platz vier folgt Marianne Brosius-Kolber (313), die Tante des Erstgewählten. Laut Wahlgesetz dürfen Familienmitglieder bis zum zweiten Grad nicht gleichzeitig im Gemeinderat vertreten sein.

Der amtierende Bürgermeister, Frank Daems, hatte entschieden, nicht mehr zu kandidieren.

Nommern

Die Zentrums-Gemeinde Nommern gehört zu jenen Gemeinden, in denen am Sonntag nicht gewählt wurde: Hier hatten sich weniger Kandidaten gemeldet, als Mandate zu vergeben waren. Trotzdem sorgte Nommern bereits im Vorfeld des Wahlsonntags für Gespräch: Mir nur 24 Jahren wurde Sophie Diderrich zur jüngsten Bürgermeisterin des Landes gewählt.

In Nommern sind die Würfel bereits gefallen: Die 24-jährige Sophie Diderrich ist neue Bürgermeisterin. Foto: Gerry Huberty

Weiler-la-Tour

Auch in Weiler-la-Tour wurde am Sonntag nicht gewählt, hier standen weniger Kandidaten als Posten zur Verfügung. Am Montag wollen sich die neun Kandidaten zusammensetzen, um über die Ämtervergabe zu bestimmen.

