(SH) - Bei einem Unfall in Bridel wurde am Sonntagmittag eine Person verletzt. Ein Fahrer war kurz vor 12.30 Uhr beim Kreisverkehr in der Rue de Luxembourg gegen einen Laternenpfahl gerannt.

Im Einsatz waren die Rettungsdienste aus Bridel sowie ein Rettungswagen aus Luxemburg-Stadt.