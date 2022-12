Am Donnerstagnachmittag haben die Beamten der Police Grand-Ducale eine zerstückelte und verstümmelte Frauenleiche in Bonneweg gefunden.

Verdächtiger in U-Haft

In Bonneweg gefundene Leiche war Portugiesin

Die am Donnerstagnachmittag in Bonneweg aufgefundene Frauenleiche war Portugiesin, wie Contacto berichtet. Die 32-Jährige stammte aus dem Distrikt Coimbra und war vor einigen Jahren nach Luxemburg ausgewandert. Auch ihr 27-jähriger Lebensgefährte, der bei dem Messerangriff vergangene Woche verletzt wurde, war Portugiese.

Leiche aus Bonneweg war verstümmelt Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, gehen die Tatvorwürfe von Mord bis zu versuchtem Totschlag. Das Todesopfer ist identifiziert.

Als Tatverdächtigen hat die Polizei einen 45-jährigen Portugiesen festgenommen, der der Eigentümer der Wohnung des Paares war. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Gefängnis von Sanem.

Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Leiche der Frau „teilweise zerstückelt und verstümmelt“ aufgefunden wurde, nachdem die Polizei wegen eines Messerangriffs in einem Wohnhaus in Bonneweg alarmiert worden war. Das Opfer soll keine familiären Bindungen zu dem Tatverdächtigen gehabt haben.



Dieser Artikel erschien zuerst bei „Contacto“.

Übersetzung ins Deutsche: Dustin Mertes.



