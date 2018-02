(TJ) - Bereits am Montag wurde das Wasserwirtschaftsamt von den technischen Diensten der Gemeinde Bettemburg über eine Wasserverschmutzung ins Bild gesetzt. In der Tat stellte man in einem Graben entlang der Rue Valpacos einen Film fest, der durch eine Verschmutzung durch Ölprodukte schließen lässt.

Gemeinsam mit dem lokalen Rettungsdienst wurden Maßnahmen zum Schutz der Alzette in die Wege geleitet. Mit Grabungen versuchte man, den Urheber der Belastung ausfindig zu machen - bislang aber ohne Erfolg. Wegen der angekündigten Niederschläge wurden die Maßnahmen am Mittwoch verstärkt. Die Umweltverwaltung ist mit den Ermittlungen beauftragt.