Er hatte seiner Ex-Partnerin gegenüber Morddrohungen ausgesprochen. Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest.

In Bettemburg

Festnahme nach Morddrohungen

Er hatte seiner Ex-Partnerin gegenüber Morddrohungen ausgesprochen. Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest.

(SH) - Weil ihr Ex-Partner sie bedroht hatte, ihr erklärte, sie in einem Bauhaus in Bettemburg aufsuchen zu wollen und ihr Schläge zu verpassen und Morddrohungen gegenüber der Frau ausgesprochen hatte, wandte eine Frau sich am Freitagnachmittag an die Polizei. Eine Streife konnte den Mann antreffen und nahm den Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Ein Mobiltelefon, mehrere Messer und Elektrogeräte wurden beschlagnahmt.

Lesen Sie auch:

Auto prallt auf der A1 gegen Leitplanke

Unwetter im Saarland - über 40 Einsätze in zwei Stunden

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.