In Berufung: Ein Bombenleger als tickende Zeitbombe

Im Oktober 2016 versucht ein psychisch kranker Mann, seinen Vater mit einem Sprengsatz zu töten. Am Dienstag befasst sich der Appellationshof mit dem Fall.

(str) - Vor dem Appellationshof findet am Dienstag ein Prozess statt, der in erster Instanz überdeutlich die Grenzen des Handlungsspielraums der Justiz vorführte.



Im Mittelpunkt steht ein inzwischen 42-jähriger Mann, der am 1. Oktober 2016 in Bergem versucht, seinen Vater mit einer Autobombe zu töten. Der Vater überlebt. Der Sohn wird am selben Tag festgenommen und ist geständig.



Täter mit Wahnvorstellungen



Während der Ermittlungen zeigt sich, dass der Täter psychotisch ist ...