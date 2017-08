(SH) - Zu einem etwas ungewöhnlichen Unfall kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in der Grand-Rue in Bergem. Ein Verkehrsteilnehmer prallte mit seinem Auto gegen mehrere geparkte Wagen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Im Einsatz waren neben der Polizei die Rettungsdienste Monnerich - Reckingen/Mess sowie ein Rettungswagen aus Bettemburg.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.