(SH) - Zum wiederholten Male zeigte sich ein junger Mann in Beles seiner Mutter gegenüber gewalttätig.



Die Frau begab sich am Mittwoch gegen 21 Uhr zu einer Polizeidienststelle und gab an, dass ihr Sohn ihr am Vortag eine Kopfnuss verpasst hatte, wodurch sie sich die Nase gebrochen hatte.



Während der Ermittlung stellte sich heraus, dass es bereits vor einigen Monaten zu häuslicher Gewalt gekommen war. Der Sohn war damals des Hauses verwiesen worden. Die Staatsanwaltschaft befasste einen Untersuchungsrichter mit der Angelegenheit. Dieser ordnete die Festnahme des Mannes an, der sich am Donnerstag verantworten musste.