(SH) - In einem Wintergarten, der an ein Lokal in Bauschleiden angebaut ist, kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Sickerbrand. Dass die Feuerwehr schnell auf den Vorfall in der Rue Jérôme de Busleyden reagieren konnte, ist einem Mann zu verdanken, der über dem Lokal wohnt. Dieser hatte den Sickerbrand nämlich gegen 6 Uhr bemerkt und alle anderen Einwohner sowie die Rettungskräfte verständigt.

Der Mann, der den Brand bemerkt und Rauch eingeatmet hatte, wurde zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.