(SH) - In der Rue de Luxembourg in Bartringen hatte der Fahrer eines dunklen VW Polo am Sonntag kurz nach 9 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er stieß gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Holzpfosten sowie einen Baum. Dennoch setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort.



Die Polizei bittet den schuldigen Fahrer nun, sich bei der Polizei aus Capellen oder dem Notruf (113) zu melden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.