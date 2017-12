(str) - Stark alkoholisiert waren fünf Männer, die am Donnerstagabend kurz nach 22.30 Uhr in einer Wohnung in Zentrum von Arlon aneinander gerieten.



Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 33-jähriger Belgier offenbar derart in Rage geriet, dass er erst aufhörte, mit Fäusten und Füßen auf seinen 59-jährigen Kontrahenten einzuschlagen, als dieser keine Reaktion mehr zeigte.



Das Opfer verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Täter wurde festgenommen und am Freitagvormittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.