Vom 13. September an

Impfzentrum in Limpertsberg öffnet wieder

David THINNES In der Victor-Hugo-Halle wird bald wieder geimpft. Die Regierung erhält in Kürze eine neue Lieferung an Impfstoffen.

Die Regierung plant für die nächsten Corona-Infektionswellen: Am Freitagnachmittag wurde mitgeteilt, dass das Impfzentrum in der Limpertsberger Victor-Hugo-Halle vom 13. September an wieder öffnet.

Das Zentrum war im Sommer ausnahmsweise zwischen dem 12. Juli und dem 12. August geöffnet. Vom 13. September an kann man sich dann wochentags zwischen 9 und 19 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr impfen lassen. Außerdem teilt die Regierung mit, dass das Zentrum wegen der Ankunft der Tour de Luxembourg am 17. September geschlossen bleibt.

Kommende Woche erhält die Regierung dann auch neue Lieferungen an Impfstoffen: 43.200 Dosen von Pfizer und 42.600 Dosen von Moderna. Diese Impfstoffe sollen besonders gegen die Omikron-Variante schützen.

