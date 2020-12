Die Generalprobe für die Massenimpfung im ersten Corona-Impfzentrum des Landes ist geglückt.

Impfzentrum in Limpertsberg ist betriebsbereit

Vertreter der Regierung und der Stadt Luxemburg haben sich am Mittwoch ein Bild von den Vorbereitungsarbeiten für die ersten Corona-Impfungen in Luxemburg gemacht. Das erste Impfzentrum des Landes soll in Kürze in der Hall Victor Hugo im Hauptstadtviertel Limpertsberg in Betrieb gehen.

Bei einem Testlauf am Mittwoch wurden vor Ort mithilfe von Angehörigen des CGDIS, des Zolls und der Armee verschiedene Szenarien durchgespielt. Drei weitere Impfzentren sind im Süden (Belval), Norden (CHNP Ettelbrück) und im Zentrum (Air Rescue, Findel) vorgesehen. Für den Osten steht noch kein Standort fest.

Die ersten Impfstoffdosen könnten noch in diesem Jahr in Luxemburg eintreffen.



Les Centres de vaccination permettront une prise en charge médicale adaptée à la population répondant favorablement à l’invitation de se faire vacciner. #VDL #HCPN #COVID19 #Vaccin pic.twitter.com/rVm7SAgzjk — Sante.lu (@sante_lu) December 16, 2020

