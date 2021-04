In der neuen Struktur sollen bis zu 9000 Personen pro Woche geimpft werden können. Es ist das fünfte Zentrum des Landes.

Impfzentrum in Findel öffnet seine Türen

In der neuen Struktur sollen bis zu 9000 Personen pro Woche geimpft werden können. Es ist das fünfte Zentrum des Landes.

(m.r.) - Am Montag eröffnete im Hangar der Luxembourg Air Rescue in Findel das fünfte Impfzentrum des Landes seine Türen. Am Morgen statteten Premierminister Xavier Bettel und Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider der neuen Struktur einen Besuch ab. Wöchentlich sollen bis zu 9000 Personen sich dort impfen lassen können. Zu Beginn sind aber nur sechs der möglichen zwölf Impfreihen besetzt.

6 Premier Xavier Bettel besichtigte das neue Impfzentrum in Findel und nahm alles genau unter die Lupe. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Premier Xavier Bettel besichtigte das neue Impfzentrum in Findel und nahm alles genau unter die Lupe. Foto: Chris Karaba Bei seinem Besuch plauderte der Premier auch mit frisch geimpften Personen, die im Ruhesaal warteten. Foto: Chris Karaba Premier Xavier Bettel und Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider besichtigten das neue Impfzentrum in Findel. Foto: Chris Karaba Premier Xavier Bettel und Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider nahmen sich auch Zeit für einen Austausch mit dem Personal des Impfzentrums. Foto: Chris Karaba Bei der Visite wurden Bettel und Schneider auch von hohen Beamten wie Luc Feller, dem Hohen Kommissar der nationalen Sicherheit und Co-Präsident der Covid-19-Krisenzelle, begleitet. Foto: Chris Karaba Lokales, Visite du Centre de Vaccination Luxembourg Air Rescue, Xavier Bettel, Romain Schneider, Luc Feller, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Foto: Chris Karaba

Die weiteren Impfzentren des Landes befinden sich in Luxemburg-Stadt, Ettelbrück, Esch-Belval und Mondorf. Ein weiteres Zentrum ist in den Hallen der Luxexpo geplant. Ein Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht. Dieser hängt von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab.

Laut den aktuellen Zahlen wurden hierzulande bislang 126.902 Impfdosen verabreicht. 33.152 Personen erhielten ihre zweite Dosis. Derzeit läuft die fünfte Phase der Impfkampagne. Unter anderem Personen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren werden für eine Impfung eingeladen.

Eine umfangreichere Berichterstattung folgt.

