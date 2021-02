Am Montag eröffnete das zweite Impfzentrum des Landes seine Türen in der Maison des matériaux der Universität in Belval.

Lokales 42

Impfzentrum in Belval eröffnet

Luc EWEN Wer eine Einladung zum Impfen erhalten hat, kann seit Montag auch in Belval vorstellig werden.

Am Montag eröffnete das zweite Impfzentrum des Landes seine Türen in der Maison des matériaux der Universität in Belval. Wer per Post eine Einladung zum Impfen erhalten hat, kann hier vorstellig werden.

42 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

In einem ersten Schritt wird die Einladung von einem Sicherheitsbeamten kontrolliert. Dann muss sich die zu impfende Person im Eingangsbereich einschreiben lassen. Dieser Schritt wird von Personal der Douanes et Accises, der Armee und des Corps grand-ducal d'incendie et de secours übernommen. Sind diese Arbeitsgänge vollzogen, kommt die zu impfende Person in einen Wartebereich, der von Gemeindepersonal überwacht wird.

Schwierige Suche nach Impfzentrum für den Osten Sobald genug Impfstoff da ist, öffnet das Impfzentrum für den Osten in Bad Mondorf. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort sprachen die Organisatoren mit einer ganzen Reihe von Gemeinden.

Erst danach, in dem vierten Bereich des Impfzentrums, vollzieht ein Mediziner die eigentliche Impfung. Eine Impfbestätigung wird ausgestellt und der eben Geimpfte kann sich, wenn er es möchte, in einem weiteren Wartebereich ausruhen, ehe er die Heimreise antritt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.