Impfzentrum Esch/Alzette öffnet am Montag

Am 15. Februar geht das zweite Impfzentrum des Landes in Betrieb.

(TJ) - Das zweite nationale Impfzentrum wurde in der Maison des Matériaux in Esch/Alzette eingerichtet und geht am Montag in Betrieb.

Die Prozedur der Impfung ist dieselbe wie in Limpertsberg, auch die Öffnungszeiten werden dieselben sein. Das Gesundheitsministerium verweist in seiner Mitteilung von Freitag noch einmal auf die Tatsache, dass die Einladungen zur Impfung per Post verschickt werden.

In Ettelbrück laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Zentrum für die Region Norden auf Hochtouren, ab wann hier geimpft wird, steht noch nicht fest. Ein weiteres Zentrum für die Region Osten soll in Mondorf eingerichtet werden. Das Fünfte ist in Findel vorgesehen.

Die genaue Anschrift lautet: Maison des Matériaux / Bâtiment Nord 30, Avenue des Hauts-Fourneaux L- 4365 Esch-sur-Alzette.





