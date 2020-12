Der Corona-Impfstoff ist auch in Luxemburg angekommen. Premier Bettel teilt dies via Twitter mit.

Impfstoff in Luxemburg angekommen

Der Corona-Impfstoff wurde am Samstag europaweit in die EU-Länder verteilt. Am Morgen ist ein Kontingent auch im Großherzogtum angekommen. Premier Bettel teilt dies via Twitter mit.

Der Regierungschef machte sich persönlich ein Bild von der Ankunft des wichtigen Vakzins. Damit sei sichergestellt, dass man am Montag mit den Impfungen beginnen könne, so Bettel in seinem Tweet. Er bezeichnet dies als eine wichtige Etappe im Kampf gegen das Virus.

Déi éischt Impfunge géint de #Covid19 sinn de Moien zu Lëtzebuerg ukomm an elo geet vun e Méinde un déi wichteg nächst Etapp un an der Lutte geint de Virus. pic.twitter.com/8Ob6TAGuaS — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 26, 2020





