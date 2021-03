Die Gefängnisinsassen werden prioritär geimpft. Am Mittwoch startet die Kampagne in Givenich, am Donnerstag und Freitag in Schrassig.

Impfkampagne im Strafvollzug beginnt am Mittwoch

