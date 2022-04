Ab dem 19. April haben Kurzentschlossene wieder die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung im Impfbus immunisieren zu lassen.

Neue Termine

Impfbus startet wieder ab 19. April durch

Ab dem 19. April haben Kurzentschlossene wieder die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung im Impfbus immunisieren zu lassen.

Das Gesundheitsministerium hat die Rückkehr des Impfbusses angekündigt. An folgenden Terminen können Kurzentschlossene sich ohne Voranmeldung gegen Vorlage des Ausweises und der CNS-Karte impfen oder boostern lassen:

Dienstag, 19. April, von 12 bis 18 Uhr am P+R Bouillon, Luxemburg-Stadt

Mittwoch, 20. April, von 12 bis 16 Uhr am Belle-Étoile Shopping Center, Bartringen



Donnerstag, 21. April, von 12 bis 16 Uhr im Industriegebiet Cloche d'Or, Luxemburg-Stadt

Weitere Stationen sollen folgen und werden in Kürze auf www.impfen.lu bekannt gegeben.

Impfen ohne Termin ist "ein großer Erfolg" Seit Montag können sich Impfwillige in der Victor-Hugo-Halle ohne Termin gegen Covid-19 immunisieren lassen. Das Angebot wird angenommen.

Das Ministerium erinnert daran, dass ab dem 16. April die Impfzentren in Esch-Belval und in Ettelbrück geschlossen werden. Ebenso fallen ab diesem Datum die Pop-Up-Angebote in Einkaufszentren weg. Bereits einen Tag vorher schließt die Pop-Up-Möglichkeit am Hauptbahnhof.

Eine Liste der weiterhin geöffneten Impfzentren, sowie an der Impfkampagne teilnehmende Ärzte und Apotheken finden Sie auf der Website www.impfen.lu.

