Immer mehr Silberreiher in Luxemburg

Fotos: Luc Deflorenne, Patric Lorgé

Bis zu 120 Silberreiher (Bild rechts) halten sich in den Wintermonaten in Luxemburg auf. Doris Bauer von der biologischen SIAS-Station (Bild links) beobachtet sie zurzeit öfter bei Mensdorf in der Gemeinde Betzdorf.