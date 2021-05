Die Infektionszahlen in den Haftanstalten in Luxemburg fallen weiter.

Immer mehr Geimpfte in den Gefängnissen

35 Prozent der 526 Insassen der Haftanstalten in Luxemburg sind derzeit bereits geimpft. Dies geht aus der Antwort von Gesundheitsministerin Paulette (LSAP) auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt hervor. Demnächst sollen es bis zu 50 Prozent sein. Warum sich zunächst nicht alle Gefangenen bereiterklärten, sich impfen zu lassen, erklärt Serge Legil, der Direktor der Gefängnisverwaltung, auf Nachfrage hin. „Viele Insassen waren skeptisch gegenüber dem Impfstoff AstraZeneca, da das Aufsichtspersonal selbst noch nicht geimpft war.“ Mittlerweile sei die Bereitwilligkeit jedoch gestiegen.

Milde Krankheitsverläufe

Bisher hätten insgesamt 210 Gefangene – 180 in Schrassig und 30 in Givenich – eine erste Impfdosis erhalten, drei als prioritär eingestufte Insassen bereits die zweite, heißt es von der Santé. Es seien keine Impfdosen verfallen. Die nicht genutzten Dosen seien zurück ins Impfzentrum Victor Hugo gebracht worden.

Nachdem es Mitte April wegen eines Anstiegs an Infizierungen in der Haftanstalt in Schrassig zu einem „partiellen Lockdown“ gekommen war, kann Serge Legil nun Entwarnung geben. „Im Gefängnis ist die Situation unter Kontrolle“, erklärt er.

Nachdem sich Anfang Mai etwa 100 Insassen in Quarantäne befanden und bei 39 eine Infizierung bestätigt worden war, seien heute nur noch 20 Gefangene in Quarantäne. Die Erkrankten hätten nur leichte Symptome aufgewiesen: „Es handelte sich vorwiegend um Personen in Untersuchungshaft, die meist jünger sind und bei recht guter Gesundheit“, erläutert Serge Legil. Nur ein Insasse habe für eine Dauer von zwei Tagen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Das Aufsichtspersonal sei mittlerweile weitestgehend geimpft und die Arbeitsschichten hätten umorganisiert werden müssen. „Das Gefängnis ist eine Risikozone und es ist kein Zufall, dass wir die Infektionszahlen im Griff haben“, betont Serge Legil abschließend. ⋌

