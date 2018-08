Professionelle Trampolinkünstler gibt es nicht wie Sand am Meer. In Luxemburg erst recht nicht. Mara Daro aus Gasperich ist aber nun dabei, sich in der internationalen Szene zu etablieren.

Immer auf dem Sprung

Vor einigen Jahren begab sich Mara Daro aus Gasperich nach Barcelona, um dort Spanisch zu lernen. Doch nicht nur. Zeitgleich nahm sie ihre Ausbildung an einer Zirkusschule auf. Nun tourt sie mit ihrem Partner quer durch Europa.

Von Frank Weyrich

Als junges Mädchen hat sie in lokalen Turnvereinen mitgemacht, bevor sie dann zur Luxemburger Zirkusschule Zaltimbanq wechselte. Nach ihrem Schulabschluss am Lycée Ermesinde zog es die gebürtige Luxemburgerin zunächst nach Barcelona an die Zirkusschule Rogelio Rivel.

„Ich hatte meine Mutter davon überzeugt, dass ich ein Jahr lang Spanisch lernen wollte ...