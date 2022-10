In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den beliebtesten Beruf Luxemburgs.

Gazettchen

Immer Ärger mit dem Pechert

Volker BINGENHEIMER

Wenn ich morgens aus meinem Bürofenster blicke, bekomme ich immer ein kostenloses Schauspiel geboten. Die Autofahrer sind nämlich bei der Suche nach Parkplätzen sehr kreativ und nutzen jeden noch so schmalen Streifen auf dem Trottoir, zwischen zwei Pfosten oder auf dem Radweg, um eine Kleinigkeit zu kaufen oder Pakete abzuliefern.

Dann kommt meist innerhalb weniger Sekunden eine Frau in blauer Uniform und tippt etwas in ihr tragbares Endgerät. In diesem Moment wird es spannend. Wenn der Autofahrer uneinsichtig ist, hat er keine Chance, dann gibt ihm die Dame jedes Mal ein Zettelchen in die Hand. Kein Pardon gibt es außerdem, wenn weit und breit kein Besitzer des falsch geparkten Autos zu sehen ist. Trotzdem lässt die gute Frau manchmal mit sich reden.

Wenn der Autofahrer einige besänftigende Erklärungen abgibt – beispielsweise, dass er wichtige Medikamente in der Apotheke besorgen musste – drückt sie schon mal ein Auge zu.

Dunn hat d'Pechesch him ee gepecht.

Ihr Beruf, der wahrscheinlich in der Bevölkerung nicht zu den beliebtesten gehört, heißt „Pechert“. Das war eines der ersten luxemburgischen Worte, die ich gelernt habe. Es hat auch eine weibliche Form, das für Ausländer schwierig auszusprechende „Pechesch“. Da sieht man, dass die luxemburgische Sprache der deutschen überlegen ist, denn in Deutsch gibt es für „Politesse“ keine männliche Entsprechung. Auch weitere Feinheiten hält das Luxemburgische bereit. „Ee pechen“ bedeutet nämlich etwas grundsätzlich anderes als „eng pechen“. Wenn man also sagt „d'Pechesch huet mir eng gepecht“ wird das beim Zuhörer wohl mindestens ein Lächeln auslösen.

In dem konkreten Fall letzte Woche konnte der Autofahrer die Politesse übrigens davon überzeugen, dass er nur ganz kurz und aus wichtigem Grund in der Ladezone geparkt hatte. Die Gemeindebeamtin wäre auch bereit gewesen, auf den Strafzettel zu verzichten, doch das ging nicht, weil der Computer schon einen Zettel ausgespuckt hatte. Also „huet d'Pechesch him ee gepecht“.

