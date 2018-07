Am 4. Juli 2003 wurde das Krankenhaus in Kirchberg offiziell eröffnet. Seitdem hat sich an seinem Äußeren nicht viel verändert – im Inneren der Krankenhauswände ist allerdings eine Menge passiert.

Im Wandel der Zeit: 15 Jahre Hôpital Kirchberg

Sandra SCHMIT

Ebenso wie die zahlreichen Banken und Europa-Institutionen gehören auch sie heute zum gewohnten Stadtbild des Kirchberg-Plateaus dazu: die weißgrauen Gebäude des Hôpital Kirchberg, die in der Nähe des Verteilerkreis Serra in die Höhe ragen. Sicherlich erinnern sich viele Menschen auch noch daran, wie es in Kirchberg ohne das Spital aussah, denn es wurde 2003 eröffnet – und feiert dieses Jahr also ein rundes Jubiläum. Das Kongregationskrankenhaus wird um die Jahrtausendwende auf Wunsch der François-Elisabeth-Stiftung der Franziskanerinnen und der Elisabethrinnen hin gebaut, um deren bestehende Spitäler unter einem Dach zu vereinen ...