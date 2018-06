"Im Stich gelassen"

Das hauptstädtische Bahnhofsviertel floriert. Tagsüber laden Restaurants und Bars zum Verweilen ein, kleine Läden locken Kunden an. Nachts hingegen blüht der Drogenhandel. Die Bürger trauen sich kaum noch auf die Straße. Per Videoüberwachung soll die Situation nun verbessert werden.

Spritzen, Blutflecken, voll bepackte Tüten entlang der Hauswände. Drogenhändler und - abhängige in den späten Abendstunden sowie in der Nacht. Die Einwohner trauen sich nachts kaum noch auf die Straße. Nun soll das Viertel mit Kameras überwacht werden.

Es ist ein ganz normaler Wochentag. In der Rue de Strasbourg herrscht gegen 19 Uhr noch Hochbetrieb. Männer in Anzügen, Damen im Bürooutfit, Eltern mit Kindern und ältere Bewohner mit Einkaufstüten eilen über die Gehwege. Während die Geschäftsleute die Türen ihrer Läden schließen, bahnt sich auf der Straße des Bahnhofsviertels eine Parallelwelt an.

Knapp bekleidete Damen stellen sich an den Bordsteinen auf und warten auf die ersten Kunden ...