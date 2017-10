(SH) - Mitten in der Nacht zum Sonntag hatte ein Mann in Ettelbrück seiner Frau ein Messer an den Hals gehalten und sie mit dem Tode bedroht. Die Frau zeigte den Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, am Sonntag an. Wie sich herausstellte, war es bereits 2012 zu einer Klage im Rahmen häuslicher Gewalt gekommen. Nun wurde eine Verweisung gegen ihn gesprochen. Zudem musste sich der Mann vor dem Untersuchungsrichter verantworten.

