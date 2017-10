Nach einem Einbruchsversuch gegen 11.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Strassen sind drei Täter zu Fuss in Richtung Route d'Arlon geflüchtet. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um Männer. Eine genauere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet, itte im Raum Strassen und Umgebung keine Personen per Anhalter mitnehmen und verdächtige Beobachtungen schnellstmöglich dem Polizeinotruf 113 mitzuteilen.