Im Gleichschritt über den Kirchberg

Die traditionelle Militärparade zum Nationalfeiertag lockte am Sonntag zahlreiche Zuschauer nach Kirchberg.

(SH) - Wohl fand die traditionelle Militärparade zum Nationalfeiertag wegen der Trambaustelle in diesem Jahr erstmals in der Avenue Kennedy in Kirchberg statt, ansonsten entschied sich das Defilee aber nicht von jenen aus den Vorjahren.



Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich zahlreichen Zuschauer eingefunden, um den 716 Teilnehmern - Vertreter von Armee, Polizei, Zoll, der Rettungsdienste, des Roten Kreuzes, der Administration pénitentiaire aber auch Musikanten der Militärmusik, der Douanesmusik und der Ugda - zu zu jubeln.



Von der Ehrentibüne aus verfolgten Premierminister Xavier Bettel, Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa, das erbgroßherzogliche Paar, Prinz Sébastien, Ressort-Minister François Bausch, Generalstabschef Alain Duschène und Polizei-Generaldirektor Philippe Schrantz das Geschehen.



Zudem überflogen drei Militärflugzeuge den Kirchberg.



Den Zuschauern wurde auch nach der Parade mit dem Militärfest in Kirchberg noch einiges geboten.

