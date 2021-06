Sonntags treffen sich die Bonneweger zum gemeinsamen Gärtnern. Das Projekt soll die Einwohner des Viertels wieder näher zusammenbringen.

Lokales 3 3 Min.

Im Gemeinschaftsgarten Kaltreis wird mehr als nur gegärtnert

Nora WEIS Sonntags treffen sich die Bonneweger zum gemeinsamen Gärtnern. Das Projekt soll die Einwohner des Viertels wieder näher zusammenbringen.

Im Freizeitpark in Bonneweg-Kaltreis ist an einem sonnigen Wochenende morgens bereits viel los: der Box Club trifft sich hier zum Training, nebenan spielt eine Gruppe Fußball, Jogger rennen vorbei, Kinder hüpfen durch die Wasseranlage, Hundebesitzer gehen Gassi, andere dösen ganz entspannt in der Sonne.

Auch im Gemeinschaftsgarten Kaltreis tut sich was: „Jeden Sonntag treffen wir uns zwischen 10 und 13 Uhr, um gemeinsam zu gärtnern“, erzählen Claudine Zahlen und Philippe Fettes. Als Paar und Eltern von zwei Kindern leben sie seit Jahren in Bonneweg und waren von Anfang an dabei. Als Lehrerin betreut Claudine Zahlen einen Schulgarten. Ihr gemeinsames Haus verfügt über einen kleinen Garten. „Es geht uns aber gar nicht bloß ums Gärtnern, sondern auch darum, die Einwohner des Viertels in einem gemeinsamen Projekt zusammenzubringen, sich kennenzulernen und sich auszutauschen“, erzählt Claudine Zahlen.

"Equigaart" in Junglinster: Freundschaften am Gartenbeet Gemeinsames Gärtnern, sich treffen und nachhaltig denken sind die Grundideen des „equigaart“. In naher Zukunft soll das Projekt helfen, die Asylbewerber des geplanten Containerdorfes in die Dorfgemeinschaft einzubinden.

Diversität und Interaktion

Die Interaktion zwischen verschiedenen Altersklassen sowie Menschen mit unterschiedlichem sozialem und kulturellem Hintergrund liegt dem Projekt zu Grunde. Es können 20 Freizeitgärtner von jung bis alt, von arm bis reich und aus aller Welt gleichzeitig mitmachen. Das einzige Kriterium ist, dass die Teilnehmer in Bonneweg als Einwohner gemeldet sein müssen und mindestens einmal in der Woche Zeit haben, ein paar Stunden mit Gartenarbeit zu verbringen. „Wir haben fast so viele Nationalitäten und Sprachen wie Teilnehmer,“ erzählt Philippe Fettes. Das Ergebnis, wie viel Gemüse später geerntet wird, sei nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr, was man gemeinsam alles lernen kann über Bodenbeschaffung, Pflanzen und Insekten.

„Am Anfang gab es hier nur ein Gartenhäuschen und ein paar Baumstämme, um die Parzellen zu gliedern“, erzählt ein Gartenmitglied. Angebaut wird nach dem Rotationsprinzip, damit nicht jede Saison die gleichen Pflanzen an der gleichen Stelle dieselben Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Auf den 20 Ar, die die Stadt Luxemburg zur Verfügung stellt, werden keine Pestizide eingesetzt und es soll auf natürliche Weise gearbeitet werden. Ein Drittel der Samen erzeugen sie selbst aus den Ernten der Vorjahre und es gibt auch einen eigenen Komposthaufen zum Düngen.

3 Die Erdbeerpflanzen werden besonders sorgfältig gepflegt. © Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Erdbeerpflanzen werden besonders sorgfältig gepflegt. © Laurent Blum Blumen und Tomaten wurden im Holzkasten ausgesät. © Laurent Blum 20 Ar misst der Gemeinschaftsgarten Kaltreis in Bonneweg. © Laurent Blum

Gemeinsam entscheiden

Es kommt hinzu, dass die Entscheidungsfindung nicht immer einfach ist: „Es gibt keinen Hauptverantwortlichen und keine hierarchischen Strukturen, wie in einem Unternehmen. Die Umsetzung kann ganz schön kompliziert sein und ist auch nicht immer besonders erfolgreich“, lacht Philippe Fettes.

Ab in den Garten: Zu Besuch im Gemeinschaftsgarten der Stadt Luxemburg Der Gemeinschaftsgarten der Stadt Luxemburg in Limpertsberg verleiht der Stadt etwas Dorfflair. Hier treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, um zusammen zu gärtnern.

Aber darum gehe es ja, um gemeinsames Organisieren, Austausch und Diversität. Außerdem erlaube das Projekt es auch, verschiedene Dinge auszuprobieren: „Wenn etwas nicht funktioniert hat in einem Jahr, dann machen wir es im Nächsten anders“, erklärt Philippe Fettes. Probieren geht über Studieren, wobei die Stadt Luxemburg für die Teilnehmer auch Weiterbildungen zum Thema Gärtnern anbietet.

Den Großteil der Gartenutensilien hätten sie bei einem Aufruf von Privatpersonen gespendet bekommen, der Rest wurde entweder von der Stadt Luxemburg zur Verfügung gestellt oder mit dem Geld des jährlichen Mitgliederbeitrags gekauft.

Kalte Temperaturen

Dieses Jahr habe die Saison aber nicht sehr erfreulich begonnen. Nach dem Vorziehen zu Hause wurde pünktlich nach den Eisheiligen Mitte Mai eingepflanzt. Wegen der niedrigen Temperaturen habe jedoch fast keine der Zucchini-Pflanzen überlebt, bedauert Claudine Zahlen. Im Gegenzug gebe es zumindest keine Insektenplage derzeit, klingt es optimistisch von Seiten eines anderen Gartenkollegen.

Vielfältige Luxemburger Kleingartenanlagen: Blumen und Beete, die verbinden Von idyllischen grünen Oasen, über reine Nutzfelder, bis hin zu Gemeinschaftsgärten – in Luxemburg gibt es viele verschiedene Kleingartenanlagen. Jede dieser Anlagen hat ihren eigenen Charme, unterliegt verschiedenen Richtlinien und verfolgt unterschiedliche Ziele.

Gabriel ist zehn Jahre alt und hilft seit vier Jahren im Garten mit. „Es war Glück, dass unsere Bewerbung zurückbehalten wurde und wir hier mitmachen können“, freut sich sein Vater Pietro. Er arbeitet als Informatiker und der Garten sei ein schöner Ausgleich zum Bürojob.

Die wirkliche Arbeit komme aber erst noch mit den Sommermonaten, wo jeden Tag gegossen und nach und nach geerntet werden muss.

Stadt und Garten Seit 2013 gibt es den Gemeinschaftsgarten auf Kaltreis in Luxemburg-Bonneweg. Neben diesem gibt es noch vier weitere, nämlich in Limpertsberg, im Petrussthal, im Pfaffenthal und im Grund. Die Wartelisten seien jedoch lang und der jährliche Beitrag liegt bei 50 Euro. Zu beachten ist, dass nur Einwohner des jeweiligen Stadtviertels Mitglied werden können. Weitere Informationen: www.vdl.lu Den ganzen Juni über kann man außerdem private und öffentliche Gärten besichtigen: jardinsluxembourg.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.