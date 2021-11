Der Prozess wegen Aufrufs zum Hass gegen Me Gaston Vogel geht in die zweite Runde. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt.

Vor Gericht

Es kommt zu einem zweiten Verfahren gegen Me Vogel

Der Prozess wegen Aufrufs zum Hass gegen Me Gaston Vogel geht in die zweite Runde. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt.

(SH) - Me Gaston Vogel wird sich auch in zweiter Instanz wegen Aufrufs zum Hass (Incitation à la haine) vor Gericht verantworten müssen. Nachdem der Anwalt, ebenso wie zwei Medien, vor einer Woche in erster Instanz freigesprochen worden war, hat die Staatsanwaltschaft Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.

Gaston Vogel von Vorwürfen freigesprochen Eine umstrittene Wortwahl in einem Leserbrief brachte Me Gaston Vogel im Oktober auf die Anklagebank. Die Richter sprachen ihn nun frei.

Grund für das Verfahren war ein offener Brief des Anwalts an die Stadt Luxemburg. In diesem Schreiben hatte Me Gaston Vogel im Zusammenhang mit Bettlern aus Rumänien unter anderem die Begriffe Gestank („puanteurs“) und Abschaum („racaille“) benutzt.

Die Vorwürfe des Aufrufs zum Hass hatte er stets bestritten. Er habe lediglich auf eine akute Problematik im Zusammenhang mit dem organisierten Bettlerwesen und Menschenhandel aufmerksam machen wollen und dafür eine härtere Sprache genutzt, hatte er vor Gericht erklärt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.