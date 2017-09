(SH) - Zwei Männer, nach denen die Luxemburger Justiz mit einem europäischen Haftbefehl hatte suchen lassen, wurden am Freitag im Emsland im Nord-Westen von Deutschland festgenommen. Dies meldet die deutsche Polizei.



Die beiden Männer sind 27 und 36 Jahre alt und haben die polnische Staatsangehörigkeit. Die Luxemburger Justiz ermittelt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Geldwäsche, Einbruchdiebstahl und Diebstahl gegen die beiden Männer.



Außerdem interessierten sich Staatsanwaltschaften in Deutschland und Österreich wegen Diebstahls bzw. besonders schweren Fall des Diebstahls für den Aufenthaltsort der beiden. Sie befinden sich zurzeit in Deutschland in einer Justizvollzugsanstalt. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft hat nun das weitere Auslieferungsverfahren übernommen.

Zum Zeitpunkt der Festnahme waren die beiden Männer zusammen mit einem 20-Jährigen in einem Auto unterwegs. Die deutsche Justiz interessiert sich auch für den Aufenthaltsort dieses ebenfalls aus Polen stammenden Mannes.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.