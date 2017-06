(SH) - Keine Chance dem Sozial-Dumping im Transportsektor: Seit Donnerstag sind im Benelux-Raum grenzüberschreitende Kontrollen betreffend den Transport von Waren und Personen erlaubt.

Zum 1. Juni ist nämlich der Vertrag von Liège in Kraft getreten. Dieser erlaubt die grenzüberschreitende Kontrollen im Straßenverkehr. Demnach können die Ordnungshüter aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden nun gemeinsame Kontrollen von Lastwagen und Bussen durchführen.

Der Vertrag wurde 2014 in Liège unterzeichnet, die Parlamente der drei Länder mussten dann noch zustimmen. Allerdings haben in Zwischenzeit bereits acht grenzüberschreitende Kontrollen stattgefunden. 543 Fahrzeuge wurden dabei geprüft, 218 Gesetzeswidrigkeiten festgestellt. Bei diesen Verfahren hatten die Kontrolleure aus dem Ausland jedoch jeweils nur ein Observationsrecht.



Gleichwertige Prozeduren in allen Ländern



Ziel der gemeinsamen Kontrollen ist es, gleichwertige Prozeduren in allen drei Ländern durchzuführen, die Kosten zu senken, die Konkurrenz zwischen den Transportunternehmen auf eine aufrichtigere Basis zu heben und die Arbeitsbedingungen der Fahrer zu verbessern. Durch das Inkrafttreten des Vertrages ist es nun beispielsweise ausgewiesenen Experten möglich, in allen drei Ländern Kontrollen durchzuführen. Auch soll die Verkehrssicherheit in allen drei Ländern verbessert werden.

Der Straßentransport hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Während einige Regelungen auf europäischer Basis erfolgen, so unterliegen die Kontrollen der maximalen Fahrtzeit, der Last und des Transports von gefährlichen Gütern jedoch dem jeweiligen Land. Dabei kommt es innerhalb Europas zu Unterschieden, wodurch einige Unternehmen benachteiligt werden. Diesem w



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.