(str/SH/TJ) - Großeinsatz der Rettungskräfte am Freitagabend in der Rue du Fort Neipperg im Bahnhofsviertel: In einer Wohnung im vierten Stock eines sechsstöckigen Mehrfamilienhauses war gegen 19.15 Uhr ein Brand ausgebrochen.



Einer ersten Bilanz zufolge soll eine Person leicht verletzt worden sein. Sie wurde von den Rettungskräften - neben der Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg war auch jene aus Hesperingen im Einsatz - ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist zudem komplett ausgebrannt.



Bis in die Nacht hinein wurden die Einwohner des Hauses evakuiert. Da sie die Nacht nicht mehr in ihren Wohnungen verbringen konnten, mussten Unterkünfte für mindestens 46 Personen gefunden werden.



Die Straße musste während der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden.



Weitere Informationen zur Brandursache sind nicht bekannt.











