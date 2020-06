Im April sind in Luxemburg so viele Menschen gestorben, wie seit 1975 nicht mehr.

Im April: Höchste Sterberate seit 1975

Im April sind in Luxemburg so viele Menschen gestorben, wie seit 1975 nicht mehr.

(str) - Im April sind in Luxemburg insgesamt 397 Menschen, die in Luxemburg lebten, gestorben. Das schreibt das nationale Statistikamt (Statec) am Freitag in ihrer monatlichen Newsletter.



Die Sterblichkeitsrate liegt somit deutlich höher als jene in den vergangenen Jahren.

Sie entspricht einer Zunahme von 21,4 Prozent im Vergleich zu April 2018 und 2019, als jeweils 327 Einwohner starben. Zuletzt wurden vergleichbare Zahlen im April 1975 erreicht. Damals starben ebenfalls 397 Menschen.

Corona-Tests für Schweden-Reisende Nachdem Schweden in der Bekämpfung des Corona-Virus einen Sonderweg gegangen ist, hat das Land weiterhin mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Seit Ende Mai starten dennoch wieder Flüge nach Stockholm.

Das Durchschnittsalter der Menschen, die im April an den Folgen einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben sind, lag bei 83 Jahren. Das allgemeine Sterbealter lag im April 2020 bei 78,6 Jahren. Das bestätige, dass die Sterblichkeit durch Covid-19 bei Menschen über 80 Jahren höher ist, so der Statec.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.