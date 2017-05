(sjp.) - Der ehemalige Dompfarrer der Kathedrale ist tot. Joseph Morn wurde 82 Jahre alt.



Joseph Morn wurde am 26. Januar 1935 als erstes von insgesamt acht Kindern einer Bauernfamilie in Huldingen geboren. Nach dem Abitur trat er ins Priesterseminar in Luxemburg-Limpertsberg ein.

1962 zum Priester geweiht



Mit neun weiteren Studienkollegen wurde er am 1. Juli 1962 von Bischof Mgr. Léon Lommel in der Kathedrale von Luxemburg zum Priester geweiht. Von 1962 bis 1967 war er Vikar in der Kathedrale, anschließend belegte er ein Jahr lang Kurse in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der „Université de l'Ouest“ in Angers.



Im September 1968 wurde Abbé Jos. Morn Bistumssekretär. 1969 wurde Abbé Morn zum Aumônier in der „Clinique Ste-Elisabeth“ und ebenfalls zum Ordensgeistlichen der Kongregation der Elisabetherinnen berufen.

"Missio"-Verantwortlicher seit 1978



Von Oktober 1978 an war Jos. Morn Direktor des päpstlichen Missionswerks „Missio“ in Luxemburg als Nachfolger von Mgr. Fernand Franck.



1988 wurde Abbé Morn zum Oktavprediger berufen. Am 24. Mai 1990 ernannte Erzbischof Mgr. Jean Hengen ihn zum Ehrendomherr der Kathedrale, 1991 wurde er Bistumskanzler und 1993 „Chanoine pénitencier“.

Insgesamt 17 Jahre lang, von 1993 bis 2010, war der joviale und allseits beliebte Geistliche Dompfarrer der Kathedrale „Notre-Dame de Luxembourg“.