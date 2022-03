16 Millionen Zigaretten sowie mehrere Tonnen Tabak konnten beschlagnahmt werden.

Grenzgebiet

Illegale Zigarettenfabrik in Arlon aufgeflogen

(TJ) - Dem belgischen Zoll gelang dieser Tage ein Schlag gegen illegale Zigarettenproduzenten in Arlon. Wie Europol mitteilt, war die Anlage in einem ehemaligen Tierheim untergebracht. 14 Beschäftigte – der Großteil stammt aus Osteuropa – wurden festgenommen. Zudem wurden zwei Millionen Zigaretten beschlagnahmt.

Weitere 14 Millionen Zigaretten, die in Arlon hergestellt waren, konnten in Lastwagen in Duffel (B) gefunden und ebenfalls beschlagnahmt werden. Sie waren für den britischen und französischen Schwarzmarkt bestimmt. Darüber hinaus konnten die belgischen Zöllner vier Tonnen Tabak und die gesamte Produktionsanlage sichern. Der Steuerschaden wird auf 20 Millionen Euro geschätzt.

