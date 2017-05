(L.E.) - Ein gemütlicher Sommerabend auf der Terrasse mit einem kühlen Bier. So hatte sich ein Einwohner aus dem Escher Stadtteil Lallingen den Montagabend vorgestellt, doch daraus wurde nichts.



Der Mann berichtete am Dienstag Morgen dem "Luxemburger Wort", er habe am Montag gegen 22.30 Uhr erste Motorengeräusche vernommen. Es folgten abwechselnd das Aufheulen von Motoren und das Quietschen von Bremsen. Der Spuk dauerte rund eine Stunde. „Es hörte sich an wie Formel Eins“, so der Lallinger, der deshalb annahm, es habe sich um ein Rennen unter Motorradfahrern gehandelt. Seinen Aussagen zufolge, müsste der Lärm in ganz Esch zu hören gewesen sein.



Polizei bestätigt Vorfälle



Eine Nachfrage bei der Polizei ergab, dass er nicht der einzige war, der eine nächtliche Lärmbelästigung vernommen hat. Kurz vor 22 Uhr habe sich ebenfalls am Montagabend ein Anwohner der Rue Victor Hugo über Raser beschwert. Als die herbeigerufene Polizeistreife vor Ort eintraf, sei jedoch keiner der Raser mehr anzutreffen gewesen. Dies sei meist das Problem bei solchen Beschwerden, heißt es von Seiten der Polizei. Wenn nicht zufällig eine Streife vor Ort ist, seien die Täter meist längst über alle Berge.

Genau so erging es auch der Streife, die am gleichen Abend gegen 23 Uhr in die Rue de Belvaux gerufen worden war. Hier hatten sich Anwohner über Autos und ein Motorrad beschwert. Ob es sich in den drei Fällen um die gleichen Täter handelte und ob es sich bei den Vorfällen wirklich um illegale Straßenrennen handelte, konnte die Polizei gestern allerdings nicht bestätigen.



Nicht das erste Mal



Dass es in Esch/Alzette offenbar ein Problem mit illegalen Straßenrennen gibt, das hatte sich bereits bei der Roadshow von Minister François Bausch zum Thema Verkehrssicherheit im April im Rathaus gezeigt. Nach mehreren Bemerkungen von Anwohnern, unter anderem aus dem „Uecht“-Viertel und aus der Ehleringer Straße, hatten sowohl Schöffe Henri Hinterscheid als auch Polizeiregionaldirektor Daniel Reiffers auf die illegalen Rennen reagiert.



Henri Hinterscheid hatte unter anderem zugestanden, dass sogenannte „Drëmpel“, also Straßenbuckel, installiert würden. Dies geschah unter anderem auch in der Ehleringer Straße. Mittlerweile wurden die Buckel dort aber wieder entfernt.



Luc Schloesser von der Pressestelle der Stadt Esch erklärte dem LW am Dienstag, dies sei wegen eines Radrennens veranlasst worden. Die Buckel würden aber demnächst wieder installiert.



Mut zeigen und Polizei sofort rufen



In der besagten Roadshow hatte Polizeiregionaldirektor Daniel Reiffers indes bemängelt, dass viele Anwohner sich zwar im Nachhinein gerne über die Raser beschweren, in dem Augenblick, wo die Rennen stattfinden, aber nicht die Polizei rufen. Da die nun mal nicht überall sein könne, sei es notwendig, dass Zeugen solche Rennen sofort melden.



Am Montag ist dies offenbar zumindest teilweise geschehen. Gefasst wurde bisher laut Polizeiangaben dennoch niemand.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.