Am Sonntag wurde der Polizei in Diekirch ein Fall von illegaler Müllentsorgung gemeldet.

Lokales 3

Zeugenaufruf

Illegale Müllentsorgung in Diekirch

Am Sonntag wurde der Polizei in Diekirch ein Fall von illegaler Müllentsorgung gemeldet.

Am Sonntag wurde der Polizei eine illegale Müllablagerung in der Montée de la Seitert in Diekirch gemeldet. Diverse Möbel sowie Kartonkisten wurden dort in der Natur entsorgt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Polizei Foto: Polizei Foto: Polizei

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen.

Hinweise sollen bitte der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden unter der Telefonnummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu) gemeldet werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.