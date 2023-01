Die Polizei ermittelt und bittet eventuelle Zeugen des Falles von illegaler Entsorgung, sich zu melden.

Lokales 3

Zeugenaufruf

Illegale Müllablagerung auf einem Feldweg

Die Polizei ermittelt und bittet eventuelle Zeugen des Falles von illegaler Entsorgung, sich zu melden.

(TJ/C.) - Zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Samstag gegen 10.30 Uhr wurde illegal Müll auf einem Feldweg (Fräschewee) zwischen Ell, Lannen und Roodt entsorgt. Metall-, Elektro- und Plastikschrott, Holz, Kleidungsstücke, einige Tüten mit Restmüll sowie Kartingreifen wurden in der Natur deponiert.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Polizei Foto: Polizei Foto: Polizei

In dieser Hinsicht sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise zu dem oder den Täter(n), verdächtigen Wagen oder zur Herkunft des Mülls sowie sonstige zweckdienliche Informationen sollen bitte der Polizeidienststelle Atert unter der Telefonnummer (+352) 244 92 1000 oder per E-Mail an Police.ATERT@police.etat.lu gemeldet werden.

Lesen Sie auch:

Unfälle mit Verletzten in Esch/Alzette und Gonderingen

Alle Verkehrsinfos aus Luxemburg auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.