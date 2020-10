In der Industriezone In den Allern haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Abfall auf illegaler Weise entsorgt. Die Polizei bittet um Hilfe, um die Täter zu ermitteln.

Illegal entsorgter Abfall in Ulflingen entdeckt

In der Industriezone In den Allern haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Abfall auf illegaler Weise entsorgt. Die Polizei bittet um Hilfe, um die Täter zu ermitteln.

(mbb) - In der Industriezone In den Allern bei Ulflingen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Abfall auf illegaler Weise entsorgt. Das teilt die Polizei am Samstagabend mit.

Vorgefunden wurden 18 Container mit jeweils 1.000 Litern Mineralölabfall. „Da die Container nicht verschlossen waren, lief eine große Menge Öl über die Straße in die angrenzenden Wiesen“, heißt es von der Polizei. Das Öl gelang dabei nicht ins Abwasser.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Täter vermutlich einen Anhänger mit Kippvorrichtung genutzt haben - ein Traktor oder ein Lastkraftwagen kommen auch infrage.

Um die Entsorgung der illegal abgelagerten Abfälle mussten sich Spezialisten des Zivilschutzes kümmern. Die Polizei bittet um Hilfe, um die Täter zu ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei aus Ulflingen unter Tel. 24 48 7 10 00 und den Notruf 113 entgegen.

