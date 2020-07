IGP: Die Polizei der Polizei

Wenn Polizisten gegen das Gesetz verstoßen, ermitteln die Beamten der Inspection générale de la police.

Ein Wasserspender surrt leise in der Ecke, daneben sind Stühle aufgereiht. Der schmale, offene Raum dient als Wartesaal für diejenigen, deren Weg in das Bürogebäude der Inspection générale de la police (IGP) in Gasperich führt. Darunter Polizisten jeden Rangs, denn die Ermittlungsbehörde wird immer dann eingeschaltet, wenn Polizeibeamte leichterer oder schwerwiegender Verfehlungen im Berufs- oder Privatleben verdächtigt werden.

Wie ein Mahnmal hängt an der Wand des Wartesaals die Charta der Generalinspektion: „L'IGP contrôle le fonctionnement de la police afin de l'aider à atteindre l'excellence du service rendu au public par la réalisation des standards élevés“, definiert die Behörde selbst ihre Mission ...