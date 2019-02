Nach dem Sprengstofffund in Igel wurde Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen erlassen. Zudem wurde ein weiterer Mann festgenommen. In seiner Wohnung in Grevenmacher wurde ebenfalls Sprengstoff gefunden.

Igeler Bombenbauer: Sprengstoff auch in Grevenmacher

Tom RUEDELL Nach dem Sprengstofffund in Igel wurde Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen erlassen. Zudem wurde ein weiterer Mann festgenommen. In seiner Wohnung in Grevenmacher wurde ebenfalls Sprengstoff gefunden.

Nachdem ein Sondereinsatzkommando der deutschen Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Igel, auf der deutschen Seite der Mosel, nahe Wasserbillig, große Mengen Sprengstoff und eine selbstgebaute Bombe sichergestellt und drei Verdächtige festgenommen hatte, erging am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen die drei Männer. Zwei davon sind Luxemburger Staatsbürger, einer ist Deutscher.

Zweien der Männer, einem Luxemburger und dem Deutschen, wird vorgeworfen, mehrmals auf dem Gelände einer ortsansässigen Firma eingebrochen zu sein und bei dem letzten der Einbrüche den Sprengstoff gestohlen zu haben. Weil es bei dem ersten Einbruch im Januar 2018 auch zum Brand eines Baufahrzeugns kam, lautet der Vorwurf konkret auf Diebstahl in besonders schwerem Fall, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Brandstiftung.

Der Haftbefehl gegen den zweiten Luxemburger ist ausschließlich wegen des dringenden Verdachts einer Beteiligung an der ersten Tat im Januar 2018 ergangen.

Sprengstoff in Grevenmacher

Weitere intensive Ermittlungen der Sonderkommission führten zur Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen, der ebenfalls im Verdacht steht, an dem Sprengstoffdiebstahl im Dezember 2018 beteiligt gewesen zu sein.

Der 21-jährige Deutsche, mit Wohnsitz in Luxemburg, konnte mit Unterstützung durch die Kriminalpolizei Konstanz in Konstanz am Bodensee festgenommen werden. In seiner Wohnung in der rue Paul Faber in Grevenmacher fanden die Ermittler, unterstützt durch Polizeibeamte aus Luxemburg, ein weiteres Kilogramm Sprengstoff und Diebesgut, das aus den Einbrüchen stammt.

Auch gegen diesen Tatverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl beantragt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.