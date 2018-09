Ideen für das Diddelenger Spidol

Das Düdelinger Krankenhaus könnte nach der Fertigstellung des Südspidols zu einer Betreuungseinrichtung für Demenzkranke werden.

Der geplante Bau des neuen Südspidols in Esch/Alzette ist in aller Munde. An einem einzigen Standort sollen die Niederlassungen des Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch, Niederkorn und Düdelingen zusammengeschlossen werden. So stellt sich die Frage, was danach mit dem Düdelinger Gebäude geschehen soll. Darauf angesprochen, stellt Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) klar, wie wichtig es ihm ist, dass eine medizinische Grundversorgung in Düdelingen bleibt.

„Das neue Spidolgesetz und das Gesetz zum Südspidol sehen vor, dass Antennen für die medizinische Grundversorgung bestehen bleiben“, betont er ...