„Ich will einfach nur zur Ruhe kommen“

Der fälschlicherweise nach dem tragischen Unfall in Lausdorn verdächtigte Mann leidet nach der Festnahme und dem anschließenden Verhör an Panikattacken.

Auch wenn sein Leiden in keinem Verhältnis zu jenem der anderen Beteiligten des tragischen Unfalls auf der N 7 bei Lausdorn steht, ist auch er ein Opfer: jener Mann, der am Tag nach dem Unglück fälschlicherweise als mutmaßlicher Täter an seinem Arbeitsplatz festgenommen und anschließend mehrere Stunden lang verhört wurde.



Festnahme am Arbeitsplatz



Wie es scheint, hatten Polizeibeamte seine Festnahme bei der Staatsanwaltschaft beantragt, weil ihnen bekannt war, dass er einen Wagen besitzen würde, der auf die Beschreibung jenes Fahrzeugs passte, das vor einer Polizeikontrolle gewendet hatte und so der Auslöser war für eine Verfolgungsjagd, die für einen Polizisten tödlich endete ...