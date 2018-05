Von langer Hand geplant, angekündigt und zielstrebig aus dem Hinterhalt ausgeführt. So fasste ein Ermittler am Dienstag vor Gericht den Mord an einer 48-jährigen Frau und Mutter von drei Kindern in Esch/Alzette zusammen.

"Ich schwöre bei Gott, ich werde dich zerstückeln"

Im Prozess um den heimtückischen Mord an einer 48-jährigen Frau im Januar 2015 in Esch/Alzette beleuchtete ein Ermittler am Dienstag im Detail die Aussagen der Familienmitglieder und auch des Täters. Zudem ging der Polizist auch im Detail auf die Beweissicherung ein.

Dabei wurde mehr als deutlich, wie sehr der heute 59-jährige Angeklagte seine getrennt lebende Ehefrau und deren Kinder terrorisierte, bevor er die dreifache Mutter hinterhältig in ihrem Auto mit sechs Schüssen hinrichtete.

Portrait eines Tyrannen Vor der Kriminalkammer begann am Montag der Prozess gegen einen 59-jährigen Mann der am 7. Januar 2015 seine Frau in der Rue du Fossé in Esch/Alzette mit sechs Kopfschüssen hingerichtet hatte.

Über Jahre hinweg bedrohte Jamek M. seine Frau mit dem Tod und das auf jegliche denkbare Weise. So zitierte der Ermittler beispielsweise aus Botschaften auf Papierzetteln, die der Mann seinem späteren Opfer in den Briefkasten warf: "Ich schwöre bei Gott, ich werde dich töten und dich zerstückeln, von den Füßen nach oben" oder auch "Schau dir meine rechte Hand an, sie wird es sein, die dich richten wird." Zudem bezeichnete er seinen eigenen Kinder als Drogenabhängige und Huren.



In seiner Schlussfolgerung hielt der Ermittler am Dienstag fest, dass Jamek M. die Tat nicht ohne sie langwierig geplant zu haben, hätte ausführen können. Es habe seine Frau über Wochen verfolgt und sei letztendlich zielstrebig zum Tatort gegangen, um sie zu töten. Es sei ein unbestreitbarer Fakt, dass es sich um einen kaltblütig geplanten und hinterhältig begangenen Mord handele.

Der Prozess wird am Mittwochnachmittag mit der Anhörung eines Spurenermittlers sowie Zeugen aus dem familiären Umfeld, sowohl des Täters wie auch des Opfers, fortgesetzt.