Am Tag nach dem Großbrand in der Escher Rue d'Audun erzählen zwei Personen, die über dem Lokal "Standing" gewohnt haben.

"Ich habe alles verloren"

Am Tag nach dem Großbrand in der Rue d'Audun riecht es im Viertel immer noch stark nach verbrannt. Vor dem "Standing" steht Latifa Dridech und schaut in den Eingangsbereich. "Ich bin 15 Minuten vor dem Brand aus dem Haus gegangen", erzählt sie. Danach konnte sie nicht mehr hinein. Ihr PC aber auch Wertsachen seien immer noch dort oben. In welchem Zustand wisse sie nicht. Sie wohnte im vierten Stock.

Die Nacht im Hotel



Die Nacht hat sie im Hotel verbracht. Die Stadt Esch hatte dies organisiert. Wie es weiter gehen soll, weiß sie nicht. "Schon am Morgen gegen 9 Uhr wurde gestern am Dach des Nebengebäudes gearbeitet. Der Lärm war phasenweise so laut, dass es in der Wohnung vibrierte. Wie wenn ein großes Flugzeug über das Haus fliegt". Des Lärms überdrüssig ging sie am frühen Nachmittag aus dem Haus. Und sollte wie gesagt nicht mehr zurückkehren.



6 Nur mehr die Fassade des Showtime steht. Das Feuer hatte auch auf das Gebäude des Standing übergegriffen. Foto: Nicolas Anen

um weitere Bilder zu sehen. Nur mehr die Fassade des Showtime steht. Das Feuer hatte auch auf das Gebäude des Standing übergegriffen. Foto: Nicolas Anen Nur mehr die Mauer der Halle des Showtime steht. Foto: Die Halle des Showtime ist eingefallen, das Haus abgebrannt. Am Haus links daneben entstand auch großer Schaden. Foto: Nicolas Anen Der Dachstuhl des Haus daneben, wo sich das Standing befindet, ist ebenfalls abgebrannt. Foto: Nicolas Anen Auch das Haus rechts vom Showtime hat unter der Hitze gelitten. Foto: Nicolas Anen An diesem Gebäude sind die Rollladen geschmolzen. Foto: Nicolas Anen

"Ich habe alles verloren"

Neben ihr steht Atasse Accoh, ihr Nachbar vom dritten Stock. Er war gerade in Thionville, als es in Esch brannte. "Ich habe alles verloren", sagt er. Auch er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ihm wurde ebenfalls angeboten, in einem Hotel zu übernachten. Das Angebot schlug er aus, er ging zu einem Bekannten. "Ich wohnte seit zwei Jahren hier", sagt er noch. Wo er die nächste Nacht verbringen wird, wusste er am Dienstagmorgen noch nicht.

Wie es auf Nachfrage von Seiten der Gemeindeverwaltung hieß, werde nun von Tag zu Tag geschaut, wer wieder einziehen könne und wer nicht. Personen die aus Sicherheitsgründen nicht wieder in ihre Wohnung dürfen werden einstweilen weiterhin in Hotels untergebracht.