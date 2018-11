Luc EWEN

Obwohl er als einer der Hoffnungsträger der Befürworter einer Erneuerung innerhalb der LSAP gilt, sieht Dan Biancalana seine Rolle derzeit eher als Député-maire. In die Nationalpolitik will er hineinwachsen und spricht davon, was zuvor noch in Düdelingen für ihn zu tun bleibt.