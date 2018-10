"Ich finde, die Gebläsehalle sollte unbedingt erhalten bleiben"

Nicolas ANEN

Als Heinrich Böll zum letzten Mal in Belval war, qualmte noch der Hochofen B. Damals fertigte er ein Gutachten an, dies in Hinblick auf die Revalorisierung der Brache. Am Freitag war der Architekt der Sanierung des Essener Unesco-Welterbes Zeche Zollverein zurück in Belval, um an einer Tagung über Industrieerbe teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit brach er eine Lanze für den Erhalt und die Neunutzung der Gebläsehalle.