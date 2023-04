In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen verlorenen Schuh.

Gazettchen

Die 2023er Cinderella kauft sich ihren eigenen Schuh

Liz MIKOS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen verlorenen Schuh.

Ein Kurztrip nach Dänemark und in die Heimatstadt von Hans Christian Andersen hat mich offenbar unterbewusst so verzaubert, dass ich kurzum mein eigenes Märchen geschrieben habe. Nachdem ich als Kind zum Karneval eher auf das Hexenkostüm gesetzt hatte, war es wohl an der Zeit, in die Prinzessinnenrolle zu schlüpfen. Beziehungsweise in die Disney-Heldinnenrolle, denn gerettet habe ich mich selbst.

Aufgefallen ist mir mein Missgeschick allerdings erst, als ich meinen Koffer - später als man es eigentlich tun sollte - auspackte und mir ein Paar Schuhe schnappen wollte, das ich noch in besagtem Gepäckstück vermutete. Ich öffne also Tage nach meiner Rückkehr den Koffer und blicke irritiert auf die ungerade Anzahl an Schuhen hinab. Es sind drei. Ein Paar Turnschuhe und ein Chelsea Boot. Einer.

Macht mich das jetzt zum neuen Aschenputtel?

Irgendein Teil von mir hat es wohl für normal befunden, nicht beide Stiefeletten gleichzeitig einzuräumen. Doch die Zweite blieb unauffindbar, selbst nachdem ich alles dreifach gecheckt hatte. Bevor ich mich über das Missgeschick ärgern konnte, brach ich in Lachen aus. „Wer tut so etwas?“, fragte ich mich kopfschüttelnd selbst und überlegte, was zu diesem Zeitpunkt wohl zwischen meinen Ohren los war.

Doch die wohl wichtigste Frage, die sich mir stellte: Macht mich das jetzt zum neuen Aschenputtel? Vielleicht. Warte ich darauf, dass ein hübscher Däne mit meinem ausgelatschten Schuh die Welt bereist und wie durch Zauberhand vor meiner Haustür landet, um festzustellen, dass der Chelsea Boot an meinen Fuß gehört? Auf gar keinen Fall.

Selbst ist die 2023er Cinderella. Ich habe den Vorfall natürlich als Zeichen des Universums gedeutet, bin zum Schuhladen gesteppt und habe mir tolle, neue Treter zugelegt.

